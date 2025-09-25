Slušaj vest

CSKA je tako nakon ubedljive pobede nad Crvenom zvezdom u velikom stilu osvojiio trofej.

Ovo je Armejcima ukupno treći trofej i prva odbrana titule. Na taj način su preskočili upravo Zenit, koji ima dva trofeja u ovom takmičenju.

U pobedničkom timu briljirali su rezervisti Melo Trimbl sa 26 poena i osam asistencija i Samson Ružencev sa 20 poena. Na drugoj strani bolji od ostalih bio je Georgi Žbanov sa 17 poena i devet skokova. Nenad Dimitrijević zabeležio je sedam poena, uz pet asistencija i tri skoka.

Samo u prvoj četvrtini vodila se ravnopravna borba. Ta četvrtina završena je 19:18 u korist CSKA.

U drugoj četvrtini demonstracija sile Armejaca koji su dobili ovaj period sa 30:14 i na poluvremenu imali +17, 46:29.

Prednost je u nastavku rasla i do maksimalnih +26 i dilema oko pobednika nije bilo

Treće mesto osvojila je Crvena zvezda pobedom nad Dubaijem 82:80.

Ne propustiteKošarkaZVEZDA SLAVILA U GENERALNOJ PROBI PRED NOVU SEZONU U EVROLIGI: Crveno-beli srušili Dubai i osvojili treće mesto na VTB Superkupu u Beogradu!
ZVEZDA-DUBAI_50.JPG
KošarkaDEBAKL OČAJNE ZVEZDE NA PREDSTAVLJANJU NOVOG TIMA: CSKA razbio crveno-bele u Areni, katastrofalan šut skupo koštao Sferopulosov tim!
ZVEZDA-CSKA_140.jpg
KošarkaNEKADAŠNJI REPREZENTATIVAC SRBIJE PONOVO NA TERENU! Ovo je baš lepo videti: Od kad znam za sebe sam jurio za loptom
Utakmica Orlovi - Medvedi na Malom Kalemegdanu
KošarkaLEGENDARNI RUS, NBA ŠAMPION, DOŠAO U BEOGRAD I IZNENADIO OTKRIĆEM! Evo šta misli o košarci i Nikoli Jokiću
Utakmica Orlovi - Medvedi na Malom Kalemegdanu

Ognjen Dobrić izjava posle Dubaija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić