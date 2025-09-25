Košarkaši CSKA u finalu VTB Superkupa savladali su Zenit sa 96:79 i tako su došli do trofeja na ovom turniru
ARMIJA I DALJE SILNA: CSKA posle Zvezde razbio i Zenit i osvojio VTB Superkup u Beogradu!
Ovo je Armejcima ukupno treći trofej i prva odbrana titule. Na taj način su preskočili upravo Zenit, koji ima dva trofeja u ovom takmičenju.
U pobedničkom timu briljirali su rezervisti Melo Trimbl sa 26 poena i osam asistencija i Samson Ružencev sa 20 poena. Na drugoj strani bolji od ostalih bio je Georgi Žbanov sa 17 poena i devet skokova. Nenad Dimitrijević zabeležio je sedam poena, uz pet asistencija i tri skoka.
Samo u prvoj četvrtini vodila se ravnopravna borba. Ta četvrtina završena je 19:18 u korist CSKA.
U drugoj četvrtini demonstracija sile Armejaca koji su dobili ovaj period sa 30:14 i na poluvremenu imali +17, 46:29.
Prednost je u nastavku rasla i do maksimalnih +26 i dilema oko pobednika nije bilo
