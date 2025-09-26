Slušaj vest

Hapoel iz Tel Aviva savladao je Hapoel Ber Ševu 98:86 u četvrtfinalu Liga kupa Izraela, a meč je u jednom trenutku bio prekinut zbog vazdušne opasnosti.

Kako prenose izraelski mediji, uzrok je bila raketa koja je ispaljena iz Jemena. Igrači gostujućeg tima napustili su teren, dok su košarkaši Hapoel Tel Aviva ostali na svojoj klupi. Srećom, opasnost je ubrzo otklonjena i utakmica je brzo nastavljena.

Bio je to prvi meč srpskog reprezentativca Vasilija Micića u dresu izraelskog kluba.

Najplaćeniji igrač u Evroligi blistao je na svom debiju, utakmicu je završio sa 18 poena (5/8 za dva, 2/6 za tri poena), pet asistencija i četiri skoka.

Efikasniji od Vase na ovom meču bio je samo Antonio Blekni koji je ubacio čak 34 poena.

Hapoel će u polufinalu odmeriti snage sa Hapoel Haemekom.

Kurir sport