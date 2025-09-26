Slušaj vest

Bivši NBA as, Ajzea Tomas, imao je izuzetno zanimljivu reakciju na jednu izjavu trenera Olimpijakosa Jorgosa Barcokasa.

Omaleni plejmejker, koji je svojevremeno blistao u dresu Boston Seltiksa, stavio je do znanja da bi se rado oprobao u najelitnijem evropskom takmičenju.

Barcokas je nedavno izjavio da je Olimpijakosu hitno potreban bek. Crveno-beli su bili ozbiljno zainteresovani za Nilikinu, ali od odlaska igrača Partizna u Atinu očigledno neće biti ništa, pa se Ajzea sam ponudio klubu iz Pireja.

Naime, ispod objave Barcokasove izjave ostavio je emotikn očiju i tako jasno stavio do znanja da je zainteresovan.

Ajzea trenutno nema angažman u NBA ligi, a njegova karijera je već nekoliko godina unazad u ozbiljnoj krizi. U periodu od 2015. do 2017. godine blistao je u dresu Boston Seltiksa. Bio je dva puta Ol star, a u sezoni 2016/17 i član druge najbolje petorke u ligi. Međutim, nakon operacije kuka usledio je strmoglav pad. Više to nije bio isti igrač. Godinama je šetao po klubovima - Klivlend, Lejkersi, Denver Nagetsi, Vašington Vizardsi, Nju Orleans Pelikansi, Dalas, Šarlot, Finiks, ali nije uspeo da pronađe svoju staru igru.

Kurir sport