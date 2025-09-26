GOTOVO JE - NILIKINA OTIŠAO IZ PARTIZANA! Burni dani u Humskoj dobili epilog, Francuz crno-beli dres menja crveno-belim!
Delovalo je da bi posao crno-belih i Olimpijakosa vezan za Francuza mogao da propadne, ali čini se da su svi detalji sređeni i da su sve strane saglasne sa promenom.
Frenk Nilikina će sledeće sezone umesto crno-belog nositi crveno-beli dres, a Partizan će od Olimpijakosa dobiti 300.000 evra.
Aris Barkas, novinar poznatog portala "Jurohups", navodi da je sve dogovoreno i da će transfer uskoro biti ozvaničen.
Informacije o odlasku Nilikine iz Beograda su potvrđene "Mozzart sportu".
Olimpijakos prvo nije želeo da plati 300.000 Partizanu i to je moglo da pokvari ceo posao. Ipak, izgleda da su popustili u ekipi iz Pireja i da su pristali na zahtev Partizana.
Reprezentativac Francuske bi već ovog petka mogao da potpiše ugovor sa novim timom.
