Delovalo je da bi posao crno-belih i Olimpijakosa vezan za Francuza mogao da propadne, ali čini se da su svi detalji sređeni i da su sve strane saglasne sa promenom.

Frenk Nilikina će sledeće sezone umesto crno-belog nositi crveno-beli dres, a Partizan će od Olimpijakosa dobiti 300.000 evra.

Aris Barkas, novinar poznatog portala "Jurohups", navodi da je sve dogovoreno i da će transfer uskoro biti ozvaničen.

Informacije o odlasku Nilikine iz Beograda su potvrđene "Mozzart sportu".

Olimpijakos prvo nije želeo da plati 300.000 Partizanu i to je moglo da pokvari ceo posao. Ipak, izgleda da su popustili u ekipi iz Pireja i da su pristali na zahtev Partizana.

Reprezentativac Francuske bi već ovog petka mogao da potpiše ugovor sa novim timom.

