Dileme više nema - Nilikina definitivno napustio crno-bele!

Francuski košarkaš i dosadašnji igrač Partizana Frenk Nilikina karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, potvrdili su danas crno-beli.

Nakon vesti da je Francuz postigao dogovor sa grčkim timom, Partizan se na društvenim mrežama zvanično oprostio od Nilikine.

"Partizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku karijere", naveo je beogradski klub na zvaničnom Instagram nalogu.

Nilikina je prošle sezone sa Partizanom osvojio ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije, a u Evroligi je beležio 6,1 poen, 1,5 skokova i 1,7 asistencija prosečno po meču.

Podsetimo, po završetku prethodne sezone spekulisalo se da će Francuz napustiti crno-bele, ali sredinom avgusta Nilikina je ipak potpisao novi ugovor sa Partizanom do 2027. godine, međutim, umesto crno-belog nosiće crveno-beli dres, a Partizan će od Olimpijakosa dobiti 300.000 evra na ime obeštećenja.

Ostaje da vidimo kako će Partizan reagovati na odlazak Francuza. Crno-beli već duže vreme tragaju za pojačanjem na poziciji centra, pa odlazak Nilikine prouzrokovati dodatne probleme, jer će sada morati da krenu u potragu i za adekvatnom zamenom na njegovoj poziciji, a sezona samo što nije počela.

