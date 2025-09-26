Slušaj vest

Naturalizovani košarkaš Bosne i Hercegovine Džon Roberson, ostao je bez klupskog angažmana usled povrede koju je dobio igrajući za reprezentaciju na Eurobasketu.

Roberson je "uleteo" u tim u poslednjim danima jer se Kastanjeda povredio. Međutim, ispostavilo se da će biti ključni faktor ovog tima.

Na nesreću on se povredio u meču protiv Poljske u osmini finala EP.

Njegov menadžer Almir Smajić za “federalna.ba” rekao je da je to iskusnog košarkaša koštalo nove prilike da zaigra.

“Tokom Eurobasketa smo na stolu imali dve ponude. Jednu smo odbili, dok je druga propala nakon što se Džon povredio. Istina, ovo jesu minuti i dani koji su najvažniji, ali ne brinemo se s obzirom na kvalitet koji Roberson poseduje”, rekao je Smajić.

