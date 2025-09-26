Slušaj vest

Nakon što je briljirao u dresu Oklahome na Letnjoj ligi u Las Vegasu, a zatim ostavio snažan utisak i tokom priprema reprezentacije Srbije za Eurobasket, o Nikoli Topiću se sve glasnije priča.

Mnoge zanima hoće li naredne sezone igrati za Oklahomu, a o tome je sada pričao generalni menadžer Sem Presti.

Njegove lucidne asistencije, pregled igre i samopouzdanje na parketu naterali su mnoge da se zapitaju da li je Topić spreman za ozbiljnu rolu u prvom timu aktuelnog NBA šampiona. 

Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

- Kada počinje nova takmičarska godina, sve gledamo sa otvorenim umom. Da to ne radimo, ne bismo pronašli način da pobedimo i osvojimo titulu - kazao je Presti, pa nastavio:

- Moramo da vidimo gde se trenutno nalazi (Topić, prim. aut), kako će tim nastupati i kakve su sve kombinacije. Baš moramo da budemo strpljivi sa tim - zaključak je Prestija.

Ne propustiteEuroBasket 2025KO ĆE NASLEDITI JOKIĆA, BOGDANA I EKIPU?! "Orlove" čeka smena generacija: Ovo su talenti kojima će pripasti težak zadatak da vrate Srbiju u vrh svetske košarke!
Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025"VODIO BIH NIKOLU TOPIĆA NA EUROBASKET" Legendarni Muta veruje u Orlove: Imamo mnogo jaku reprezentaciju! Tipujem na zlato!
muta-fonet.jpg
EuroBasket 2025KAKVOG KAPITENA SRBIJA IMA - DUGO ĆE SE PRIČATI O BOGDANOVOM POTEZU POSLE POBEDE! Nikola će ovo ceo život pamtiti!
Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025JOKIĆEVA LEKCIJA TOPIĆU! Džoker prevaspitavao mladog saigrača usred meča Srbije i Češke! Zamerio mu je jedno, usledila je momentalna reakcija! (VIDEO)
Nikola Jokić Košarkaška reprezentacija Srbije

Nikola Topić povreda Izvor: Kurir/Petar Aleksić