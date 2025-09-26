Slušaj vest

Trener Hapoela iz Tel Aviva, Dimitris Itudis, otvorio je dušu nakon plasmana svog tima u polufinale Liga kupa Izraela.

Tim iz Tel Aviva savladao je u četvrtfinalu Hapoel Ber Ševu rezultatom 98:86, a pored sjajnog debija Vasilija Micića meč je obeležio i prekid zbog vazdušne opasnosti.

Nakon utakmice usledila je zanimljiva konferencija trenera Itudisa.

Grčki stručnjak otkrio je da su mu ovo bile najgore pripreme za sezonu ikada.

"Još nismo na evroligaškom nivou što se tiče sposobnosti, ali takve su okolnosti. Ovo su bile najgore pripreme za sezonu koje sam ikad imao. Trud igrača je na vrhunskom nivou, kao i njihova koncentracija, ali smo imali petoricu Izraelaca u reprezentaciji, kao i Bruna Kabokla i Micića sa njihovim nacionalnim timovima", kaže Itudis i dodaje:

"Jam Madar je otišao na operaciju, a pripreme su prekinute na pola kako bi ovde igrali bez šestorice stranaca. Nismo mogli da igramo utakmice protiv jakih protivnika, nadam se da to nećemo platiti. Potrebno je vreme, potrebne su utakmice, potrebni su treninzi".

Glavna tema u sportskoj javnosti jeste predlog da se izraelskim fudbalskim reprezentacijama i klubovima uvedu sankcije zbog aktuelne političke situacije. Očekuje se da status Izraela bude tema na narednoj Sednici UEFA, a uoči iste evropskoj kući fudbala stigao je još jedan dopis sličnog zahteva, ovoga puta od još značajnije svetske organizacije - Ujedinjenih nacija.

Itudis se nada da se tako nešto neće dogoditi i u košarci.

"Ne razumem ljude koji suspenduju ekipe ili sportiste. Ovo nema nikakve veze sa nasiljem. Mi smo ovde da predstavljamo sport i ostaćemo ujedinjeni. Nadam se da će oni koji donose odluke imati razumevanja. Nadam se da će izraelske ekipe igrati u evropskim takmičenjima. Ne donosite lako zaključke samo o jednoj strani. Ja sam samo košarkaški trener, svi mi ovde znamo zašto smo ovde. Naša situacija je drugačija nego kod drugih ekipa", rekao je Itudis.

Osvrno se grčki stručnjak i na partiju svog najzvučnijeg pojačanja, srpskog reprezentativca Vasilija Micića.

"Vasa je profesionalac. Ima male probleme sa zglobom, ali danas to nije osetio. Bio je to dobar test za njega, stisnuli su ga i otežali mu igru, ali dobro se nosio sa tim. On je profesionalac kome je stalo".

Kurir sport