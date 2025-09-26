Slušaj vest

Košarkaši Partizana polako pae motore za start sezone 2025/2026, a prvi zvanični meč crno-beli će odigrati u utorak od 18.00 protiv Dubaija.

Na pitanje o promeni broja na dresu, Karlik Džons odgovara jasno i sa posebnim emotivnim tonom:

Karlik Džons Foto: Starsport

- Nema nikakve veze sa Šejkom koji sada nosi broj 2. Hteo sam broj 1 i prošle sezone, ali IFe je došao pre mene. Ceo život nosim broj 1, od detinjstva. Imam i tetovaže sa brojem 1 na dresovima svih svojih timova. To je moj broj. Smatram da je broj 1 prvi pravi broj i uvek verujem da sam najbolji igrač na terenu - rekao je Džons za "Mozzart sport".

Podsetimo, Džons je u Partizan stigao u leto 2024. godine potpisavši sa crno-belima ugovor na dve godine. 

