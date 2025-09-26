Karlik Džons zamenio bbroj na dresu u Partizanu.
sada je jasno
KARLIK DŽONS ODLUČIO DA NAPRAVI PROMENU U NOVOJ SEZONI: Zašto je uzeo drugi broj? Dobili smo odgovor!
Košarkaši Partizana polako pae motore za start sezone 2025/2026, a prvi zvanični meč crno-beli će odigrati u utorak od 18.00 protiv Dubaija.
Na pitanje o promeni broja na dresu, Karlik Džons odgovara jasno i sa posebnim emotivnim tonom:
- Nema nikakve veze sa Šejkom koji sada nosi broj 2. Hteo sam broj 1 i prošle sezone, ali IFe je došao pre mene. Ceo život nosim broj 1, od detinjstva. Imam i tetovaže sa brojem 1 na dresovima svih svojih timova. To je moj broj. Smatram da je broj 1 prvi pravi broj i uvek verujem da sam najbolji igrač na terenu - rekao je Džons za "Mozzart sport".
Podsetimo, Džons je u Partizan stigao u leto 2024. godine potpisavši sa crno-belima ugovor na dve godine.
