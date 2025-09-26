Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju na startu Evrolige.
POJAVILE SE KVOTE ZA OKRŠAJ DUBAIJA I PARTIZANA: Da li je ovo moguće?
Košarkaši Partizana u utorak, 30. septembra od 18.00, gostuju ekipi Dubaija u meču prvog kola regularnog dela Evrolige.
Ujedno, biće to i prvi meč Partizana u sezoni 2025/2026!
Problemi Partizana na poziciji "pet", kumovale su odluci poznatih svetskih kladionica, da Dubai proglase favoritom na toj utakmici.
Iako je Dubai debtitant u ovom takmičenju, bez evroligaškog iskustva - kvota na trijumf Dubaija, na ne toliko vrelom terenu, iznosi 1.8, dok je kvota na trijumf Partizana oko 2.05.
