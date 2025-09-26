- Pre svega, ne znam da li će biti trenera ili će ih zameniti veštačka inteligencija, ako ne bude potrebe za trenerima. Veoma je rizično praviti predviđanja za pet godina od sada. Ovde ne možete praviti predviđanja ni za godinu dana unapred. Rekao bih za sebe da se prilagođavam podacima koji postoje i pratiću razvoj košarke. Idem na sledeći korak, gledam šta je potrebno u pogledu popunjavanja tima. Na primer, gledam da li nam je potreban još jedan trener, još jedan fizioterapeut, tri lekara, još jedan skaut u Americi. Hajde da vidimo šta nam je svima potrebno da bismo Olimpijakos učinili boljim - rekao je Barcokas.