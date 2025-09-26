"Poruka je uvek jedna jedina. Hvala na tome što nas bodrite, uvek ste bili uz nas. Imajte poverenja do kraja. Partizan piše istoriju. Uvek je bilo tako kada su navijači Partizana u pitanju, ali mislim da su ove poslednje tri sezone nešto o čemu će se pričati dugo. Hajde da vidimo koliko će to još da traje", rekao je devetostruki osvajač Evrolige.