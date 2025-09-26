Slušaj vest

Trener Partizana Željko Obradović uputio je četiri dana uoči starta sezone poruku navijačima ovog kluba.

 Na tradicionalnom "Medija danu", Obradović je pred novinarima rekao.

"Poruka je uvek jedna jedina. Hvala na tome što nas bodrite, uvek ste bili uz nas. Imajte poverenja do kraja. Partizan piše istoriju. Uvek je bilo tako kada su navijači Partizana u pitanju, ali mislim da su ove poslednje tri sezone nešto o čemu će se pričati dugo. Hajde da vidimo koliko će to još da traje", rekao je devetostruki osvajač Evrolige.

Aktuelni šampion Srbije i ABA lige sezonu otvara gostovanjem Dubaiju u utorak 30. septembra u okviru Evrolige, a dva dana kasnije dočekuje Armani iz Milana.

Sezonu u ABA ligi otvara u vikendu koji sledi protiv Krke u Beogradu.

