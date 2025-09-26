Mika Murinen potpisao za Partizan!
POTPISAO ZA PARTIZAN, PA SE OGLASIO: Mika Murinen podigao "grobare" na noge!
Finski mladi košarkaš Mika Murinen (18), novo je pojačanje Partizana, saopštili su crno-beli.
Murinen je odmah nakon vesti da je potpisao za Partizan, na svom zvaničnom Instagram nalogu potvrdio tu informaciju.
Podsetimo, Murinen u Beograd stiže kao najbolji mladi košarkaš na Eurobasketu i očekuje se da bude od velike pomoći crno-belima u igri pod košem.
