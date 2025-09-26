Slušaj vest

Finski mladi košarkaš Mika Murinen (18), novo je pojačanje Partizana, saopštili su crno-beli.

Murinen je odmah nakon vesti da je potpisao za Partizan, na svom zvaničnom Instagram nalogu potvrdio tu informaciju.

Podsetimo, Murinen u Beograd stiže kao najbolji mladi košarkaš na Eurobasketu i očekuje se da bude od velike pomoći crno-belima u igri pod košem.

