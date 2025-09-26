Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan povredio se tokom utakmice protiv Dubaija koja se igrala za treće mesto na VTB Superkupu.

Američki bek krenuo u prodor tokom druge deonice, nezgodno naskočio, a potom se sa bolnom grimasom na licu uhvatio za levo koleno.

Ajzea Kenan
Ajzea Kenan Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Utakmicu nije nastavio, a dan kasnije u Urgentom centru Srbije obavio je medicinske preglede i magnetnu rezonancu.

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su lekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povredio prednje ukrštene ligamente kolena.

Ajzea Kenan se povredio tokom prvog poluvremena utakmice VTB Superkupa sa Dubaijem.

Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu", poručili su sa Malog Kalemegdana.

Ne propustiteKošarkaMILOŠ TEODOSIĆ ĆE BITI TRENER ILI MENADŽER! VIDIM GA U CSKA ILI ZVEZDI: Čelnik moskovskog giganta u Beogradu se video sa Srbinom!
ZVEZDA-PAO_60.JPG
KošarkaMONEKE U NAJBOLJOJ PETORCI VTB SUPERKUPA! Dobar start Nigerijca u crveno-belom dresu
Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija
KošarkaSCENA KOJA JE ODUŠEVILA SRBIJU! Avramović prišao Dobriću, izljubili se tri puta i zagrlili jako! Bratski pozdrav nekašanjih saigrača, ovo je lekcija mnogima!
Screenshot 2025-09-26 102743.jpg
KošarkaNOVI KAPITEN ZVEZDE OTKRIO KLJUČ POBEDE NAD DUBAIJEM I POHVALIO RUSE: Pokazali da su na nivou Evrolige...
Povredio se i Ognjen Dobrić

Delije podržale igrače Izvor: Kurir