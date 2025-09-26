Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan povredio se tokom utakmice protiv Dubaija koja se igrala za treće mesto na VTB Superkupu.

Američki bek krenuo u prodor tokom druge deonice, nezgodno naskočio, a potom se sa bolnom grimasom na licu uhvatio za levo koleno.

Ajzea Kenan Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Utakmicu nije nastavio, a dan kasnije u Urgentom centru Srbije obavio je medicinske preglede i magnetnu rezonancu.

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su lekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povredio prednje ukrštene ligamente kolena.

Ajzea Kenan se povredio tokom prvog poluvremena utakmice VTB Superkupa sa Dubaijem.

Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu", poručili su sa Malog Kalemegdana.