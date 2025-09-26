Navijači Partizana u delirijumu nakon novog pojačanja crno-belih!
ludilo
"VESELI, BERTANS, MURINEN"! Kakav to strašan tim Partizan stvara za budućnost... "Grobari" u neverici - gori Tviter!
KK Partizan potvrdio je da je finski mladi as Mika Murinen (18), novi član crno-belih.
"Grobari" su odmah zapalili Tviter nakon ove informacije, uz želje za dobrodošlicu Murinenu u klub.
Već su ga uporedili sa Janom Veselim i Davisom Bertansom, nekadašnjim igračima Partizana:
