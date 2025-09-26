Slušaj vest

KK Partizan potvrdio je da je finski mladi as Mika Murinen (18), novi član crno-belih.

"Grobari" su odmah zapalili Tviter nakon ove informacije, uz želje za dobrodošlicu Murinenu u klub.

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Već su ga uporedili sa Janom Veselim i Davisom Bertansom, nekadašnjim igračima Partizana:

Screenshot 2025-09-07 162759.jpg
Mika Murinen
Ostoja Mijailović

Ostoja Mijailović - konferencija za medije Izvor: Kurir sport