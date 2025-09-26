Slušaj vest

KK Partizan je i zvanično predstavio Miku Murinena, bisera svetske košarke!

Murinen, za koga se već sada priča da bi na NBA draftu 2027. godine mogao da zauzme i najvišu poziciju, prema sadašnjim informacijama - naredne dve sezone iće sigurni član Partizana!

Mika Murinen Foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Da bi mogao da izađe na NBA draft 2026. godine, on bi morao da završi srednju školu do početka sezone 2025-2026 u NBA ligi. U prevodu, morao bi da završi školu u naredne tri sedmice, otkriva "Meridian sport".

To znači da će Murinen sigurno igrati u Partizanu sledeće dve godine (ugovor je potpisan na tri) i tek onda izaći na draft. Sportski sektor crno-belih ovo je pametno "odigrao".

Nisu u Partizanu želeli "one and done" igrača koji bi odigrao jednu sezonu i otišao. Ovako će ostati barem dve!

