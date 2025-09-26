Slušaj vest

Fudbaleri Bajern Minhena savladali su na svom terenu ekipu Verdera rezultatom 4:0 u 5. kolu Bundeslige.

Dvostruki strelac za Bavarce bio je nezaustavljivi Hari Kejn, jednom je pogodio iz penala, a nova dva gola koja je postigao su mu već 10. i 11. od početka sezone.

Takođe, pogodak koji je postigao sa "bele tačke" mu je 18. iz jedanaesterca u bundesligaškoj karijeri, a zbirno, i ovaj podatak je zaista fascinantan i potvrda je golgeterske klase Kejna - u 104 utakmice za nemačkog giganta postigao je 100 golova!

Tako je postao igrač koji je najbrže u 21. veku u okviru "liga petice" stigao do trocifrenog broja golova. Brže čak i od Mesija i Ronalda.

Preostale golove za ekipu Vensana Kompanija u igri mačke postigli su Luis Dijaz i Konrad Lajmer pred sam kraj. Kolumbijcu je to bio četvrti ove sezone, postigao ga je uz mnogo sreće, nakon što ga je lopta udarila o koleno i odbila se u mrežu, posle atraktivnog pokušaja petom Džonatana Taha.

