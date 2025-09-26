Slušaj vest

Košarkaši Bajern Minhena upisali su ubedljivu pobedu u prvom kolu tamošnje prve lige, pošto su na svom terenu bili bolji od Jene sa 93:77.

Prevagu su napravili u trećoj četvrtini, a svoju pobedu su samo potvrdili u poslednjih 10 minuta ove utakmice.

Na kraju je ekipa Gordona Herberta ubedljivo slavila, dok je Vladimir Lučić bio najefikasniji sa 19 datih koševa za 23 minuta na parketu.

Odličan je bio i Ksavijer Rejtan Majs sa 17 poena i 11 skokova, a dvocifreni su bili i Nils Gifi sa 13, Stefan Jović sa 12, Jesup sa 11, te Boldvin sa 10.

Kod Jene je najbolji bio Dan Martin sa 20 poena, Vašington je dodao 15, a Osobor 13.

