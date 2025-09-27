Slušaj vest

Navijače Crvene zvezde zabrinula je povreda Ajzee Kenana koja je ozbiljnije prirode i zbog koje će ovaj igrač morati na dužu pauzu.

Čelnici kluba sa Malog Kalemegdana krenuli su u potragu za zamenom, a strani mediji tvrde kako bi izbor mogao da bude 23-godišnji NBA košarkaš Kion Džonson.

On je tokom karijere nastupao za Los Anđeles Kliperse i Portland, da bi se na veliku scenu probio u dresu Bruklina, ali je sve moglo da bude drugačije i to posle jednog užasnog događaja koji se desio još dok je bio srednjoškolac.

Kion Džonson je dva meseca pred početak srednje škole doživeo nesreću gde mu je vatromet eksplodirao u ruci i gde je doživeo teške povrede.

Doktor imao težak zadatak

Morao je da ide na osam nedelja intenzivne fizikalne terapije, a na četiri prsta imao je otvorene prelome. Doktor Dag Veikert koji je uspeo da ga spasi govorio je o ozbiljnosti situacije. Sve se desilo juna 2015. godine.

- Video sam mnogo strašnih povreda dece, ali morate da se nadate da će se svi delovi oporaviti uz terapiju i motivaciju. Ipak ne znate šta će biti na kraju, šta ćete uspeti da popravite. Počinjete od osnova - da li je tu palac, koliko prstiju je povređeno, šta može da se uradi da bi se ruka spasila.

Nisam znao da će ovaj 13-godišnji vižljasti klinac da postane jedan od najboljih 20 košarkaša u svom godištu. Jednostavno ne gledate tako pacijente, fukusirate se na povredu. Očigledno ovakve povrede mogu i loše da se završe. Sa ovakvom povredom što ste mlađi veća vam je šansa da se oporave koža i nervi, kao i da se kost oporavi na vreme. Kada gledamo samo njegove godine imao je dosta šanse da se oporavi.

On se rehabilitovao i nastavio je da igra košarku. Nije dozvolio da ga to obeshrabri, nijje sažaljevao sebe. Znao je da je napravio grešku i dao je sve od sebe da se oporavi. Radio je kroz bol, oporavio se i preboleo je to - rekao je on.

Kion Džonson opisao je kako se on seća ovog događaja.

- Prvo ništa nisam mogao da vidim. Posle toga nisam mogao da koristim telefon, pa sam rekao rođaku da pozove hitnu pomoć, a ja sam sa njegovog telefona pozvao mamu.

Majka bila preplašena

Njegova majka Konsvela Sperou Džonson seća se malo više detalja.

- Bilo je mnogo krvi na njegovim rukama, nogama i grudima. Imao je opekotine svuda po grudima, brinula sam se i za to št amu je sa očima. Beonjače su mu bile crvene, nismo znali da li mu je vid oštećem. Nismo znali šta mu je sa testisima, ali telefon ih je zaštitio.

Rekli su mi da možda neće moži da mu spase ruku, a moj prvi instinkt je bio da se pomolim i to sam uradila. Dok smo putovali ka bolnici zaglavili smo se u saobraćaju, a ja sam zvala i mužda da dođe u bolnicu. Tamo su ga pregledali od glave do pete. Proveravali su mu vid i svaki deo tela. Zaista sam impresionirana i zahvalna što smo otišli tamo. Da nije bilo tako možda bi ostao bez ruke ili ne bi mogao da je koristi - istakla je ona.

Posle ovog događaja, Kion Džonson je promenio život iz korena.

- Čim se to desilo meni se promenio život. Nema tu sumnje, ugrozio sam sopstveni život. Saznao sam da je vrlo brzo nakon toga jedan dečak preminuo od posledica slične povrede. Ovo me je spustilo na zemlju. Stvarno ne znam gde bih danas bio bez moje šake i bez košarke - dodao je on.

