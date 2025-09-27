Slušaj vest

Neposredno nakon što su obezbedili dolazak Frenka Nilikine, košarkaša Partizana, ekipa iz Pireja je poslala poruku članu večitog rivala crno-belih.

Ajzea Kenan je doživeo tešku povredu na utakmici VTB Superkupa protiv Dubaija.

Crvena zvezda je pobedila i osvojila treće mesto, ali meč su obeležili teške scene Amerikanca i trenuci kada se povredio.

Ajzea Kenan

Klub sa Malog Kalemegdana je nakon prvih pregleda objavila da je Kenan povredio prednje ukrštene ligamente i da sledi dalja dijagnostika.

Jasno je da beka čeka duga pauza, a zbog toga se oglasio i Olimpijakos u kojem je Kenan igrao od 2022. do 2024. godine.

