Olimpijakos se oglasio na društvenim mrežama zbog košarkaša Crvene zvezde.
DOVELI PARTIZANOVOG KOŠARKAŠA, PA SE OGLASILI ZBOG ZVEZDINOG: Olimpijakos je poslao ovu poruku i oduševio navijače
Neposredno nakon što su obezbedili dolazak Frenka Nilikine, košarkaša Partizana, ekipa iz Pireja je poslala poruku članu večitog rivala crno-belih.
Ajzea Kenan je doživeo tešku povredu na utakmici VTB Superkupa protiv Dubaija.
Crvena zvezda je pobedila i osvojila treće mesto, ali meč su obeležili teške scene Amerikanca i trenuci kada se povredio.
Klub sa Malog Kalemegdana je nakon prvih pregleda objavila da je Kenan povredio prednje ukrštene ligamente i da sledi dalja dijagnostika.
Jasno je da beka čeka duga pauza, a zbog toga se oglasio i Olimpijakos u kojem je Kenan igrao od 2022. do 2024. godine.
