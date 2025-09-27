Slušaj vest

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman izrazio je želju da sarađuje sa Janisom Adetokumbom.

Pričao je o njemu i tokom Evrobasketa i iako je u ovom trenutku nemoguće, Ergin Ataman javno poziva Janisa Adetokumba u Panatinaikos. I sam Janis je isticao da mu je želja da zaigra u Evropi za koju smatra da prezentuje taktičku i čvrstu košarku za razliku od NBA lige, ali još uvek je on daleko od igranja na ovom tlu.

Selektor Turske - Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/FIBAmedia

"Janis je moj omiljen igrač, najkompletniji u NBA. Kada ga gledate, pomišljate: 'Kako zaustaviti ovog momka?'. Može da prenese loptu, da trči i otvori teren. šutira u reketu, pogađa sa svih pozicija, brani... Igrač kog veoma cenim", počeo je Ataman da sipa hvalospeve o Grku, a onda je dodao:

"Ne znam da li će nas okolnosti ikada spojiti. Janis je rekao da želi da igra u Evropi jednog dana. Dimitris Janakopulos je to video. On želi Jokića, ali možda će Janis igrati za Pantinaikos u budućnosti".

Janis Adetokumbo NBA zvezda Foto: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia, Nicholas Muller / SOPA / Sipa Press / Profimedia, FIBA

Kurir sport / Sportske.net

