Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman izrazio je želju da sarađuje sa Janisom Adetokumbom.

Pričao je o njemu i tokom Evrobasketa i iako je u ovom trenutku nemoguće, Ergin Ataman javno poziva Janisa Adetokumba u Panatinaikos. I sam Janis je isticao da mu je želja da zaigra u Evropi za koju smatra da prezentuje taktičku i čvrstu košarku za razliku od NBA lige, ali još uvek je on daleko od igranja na ovom tlu.

"Janis je moj omiljen igrač, najkompletniji u NBA. Kada ga gledate, pomišljate: 'Kako zaustaviti ovog momka?'. Može da prenese loptu, da trči i otvori teren. šutira u reketu, pogađa sa svih pozicija, brani... Igrač kog veoma cenim", počeo je Ataman da sipa hvalospeve o Grku, a onda je dodao:

"Ne znam da li će nas okolnosti ikada spojiti. Janis je rekao da želi da igra u Evropi jednog dana. Dimitris Janakopulos je to video. On želi Jokića, ali možda će Janis igrati za Pantinaikos u budućnosti".

