Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović otkrio je da je budžet kluba za novu sezonu 27 miliona evra i da crno-beli imaju velike ambicije kada je Evroliga u pitanju.

Prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović osvrnuo se i na vređanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na utakmicama crno-belih.

Izašao iz politike 2020 - Ostoja Mijailović

– Nikad se nisam libio da odgovorim na pitanje o vređanju Vučića i pomoći države. U politici ne učestvujem od 2020. godine. Zamrzao sam članstvo zbog biznisa i profesionalnog sporta. Daću odgovor kao predsednik KK Partizan – rekao je Ostoja Mijailović i nastavio:

– O pomoći klubu sam razgovarao sa jednim čovekom, Aleksandrom Vučićem. Uvek sam razgovarao sa njim i nikad me nije prevario ni za jedan cent. Mislim da politici nije mesto u sportu. Stotine hiljada evra izgubimo na plaćanje kazni. Možda 17% nije mnogo u budžetu kluba, ali to su naše mesečne plate i mnogo toga drugog.

Ostoja Mijailović - konferencija za medije

Bio je Mijailovič konkretan i precizan.

– Apelujem da navijači izbace politiku iz sporta, bez obrzira na to ko za koga glasa. Voleo bih da se politika ne meša. Ovo što ja govorim verovatno misle svi, ali je verovatno popularnije ćutati. Verovatno bih bio popularniji 500 puta kada bih se popeo na tribinu i kada bih vređao zajedno sa tim ljudima. Ja bih tada postavio pitanje, kako ćemo onda da isplatimo plate – zapitao se Mijailović i dodao:

– Uvek ću na čelu tog kluba propagirati takve ideje. Istina je da su se sporadično dešavale uvrede na njegov račun, račun Nebojše Čovića i njegove supruge. Mi smo jedan od klubova koji je najviše vršio kampanju da se to ne radi. Na pripremnom turniru na Sajmu bilo je vređanja tokom meču sa PAOK. Posle toga me je zvao Željko Obradović i rekao da ne želi da na utakmicama Partizana bude atmosfera vređanja. Tada smo krenuli u aktivniju kampanju protiv vređanja, u kojem je učestvovao i Vanja Marinković. Sad se to proširilo i na druge klubove, Zvezdu i ostale. To je postalo kao kult u Srbiji. To je teško zaustaviti.