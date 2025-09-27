LUDILO! KONTROVERZNI VLASNIK PANATINAIKOSA ŽELI NIKOLU JOKIĆA U ATINI: Otkriveno sve nakon Eurobasketa!
Ergin Ataman, trener Panatinaikosa, govorio je o tome kako bi voleo da Janis Adetokumbo zaigra za "zelene".
Ipak, Ataman ističe da je velika želja vlasnika Panatinaikosa Dimtrisa Janakopulosa oduvek bio najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić.
Kakav bio to ludi transfer bio!
- Janis je moj omiljeni igrač u NBA ligi. Najkompletniji igrač u NBA. Kada ga gledate kako igra, uvek pomislite da ga je nemoguće zaustaviti i on može da igra kao bek da otvara tranziciju, pa i da završava na obruču. Može da postigne koš sa svake pozicije, a igra i sjajnu odbranu. Zaista mu se divim. Ne znam da li će nas okolnosti ikada spojiti, ali je i Janis sam rekao da bi voleo da jednog dana zaigra u Evropi. Dimitris Janakopulos je to sigurno čuo. On je hteo Jokića, a možda će Janis igrati za Panatinaikos u budućnosti - kaže trener Panatinaikosa, Ergin Ataman.
