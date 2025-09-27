- Janis je moj omiljeni igrač u NBA ligi. Najkompletniji igrač u NBA. Kada ga gledate kako igra, uvek pomislite da ga je nemoguće zaustaviti i on može da igra kao bek da otvara tranziciju, pa i da završava na obruču. Može da postigne koš sa svake pozicije, a igra i sjajnu odbranu. Zaista mu se divim. Ne znam da li će nas okolnosti ikada spojiti, ali je i Janis sam rekao da bi voleo da jednog dana zaigra u Evropi. Dimitris Janakopulos je to sigurno čuo. On je hteo Jokića, a možda će Janis igrati za Panatinaikos u budućnosti - kaže trener Panatinaikosa, Ergin Ataman.