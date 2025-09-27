Slušaj vest

KK Crvena zvezda oglasila se povodom početka nove sezone. 

Podsetimo, Zvezda sezonu 2025/2026 otvara duelom u Beogradskoj areni, 30. septembra od 20.00, protiv Olimpije iz Milana u prvom kolu regularnog dela Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tim povodom Zvezda se oglasila putem svog zvaničnog Tviter naloga gde se pohvalila brojem prodatih sezonskih karata:

- Pripremamo se za premijernu utakmicu u sezoni 2025-26!

Sa ponosom možemo da istaknemo da je sezonske karte KK Crvena zvezda obnovilo/kupilo 10.924 navijača crveno-belih. Veliko hvala svim Zvezdašima na poverenju i podršci. Vidimo se u Areni - stoji u objavi Crvene zvezde.

Ne propustiteFudbalDRŽE KASETOFON I PEVAJU UZ CECU - ZA MENE JE TO PROPAST: Dragan Bogavac ovo ne prašta fudbalerima Crvene zvezde!
Dragan Bogavac, foto Jakov Milosevic (12).JPG
FudbalPARTIZAN LEČI RANE NAKON DERBIJA! OFK Beograd dočekuje crno-bele u Zaječaru! (SASTAVI)
PARTIZAN-ZVEZDA_70.JPG
Ostali sportoviTUGA! PREMINUO PROSLAVLJENI SRPSKI BOKSER: Njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji Slavije
Dragan Batar
TenisITALIJAN SE MUČIO PA RAZBIO RIVALA: Siner i De Minor u četvrtfinalu turnira u Pekingu
Janik Siner

BONUS VIDEO:

Zvezdan Terzic sa partnerkom Izvor: Kurir