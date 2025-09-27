KK Crvena zvezda objavila broj prodatih sezonskih karata.
ZVEZDA SE OGLASILA UOČI STARTA NOVE SEZONE: Klub sa Malog Kalemegdana se pohvalio brojem prodatih sezonskih karata - prštaće u Areni!
KK Crvena zvezda oglasila se povodom početka nove sezone.
Podsetimo, Zvezda sezonu 2025/2026 otvara duelom u Beogradskoj areni, 30. septembra od 20.00, protiv Olimpije iz Milana u prvom kolu regularnog dela Evrolige.
Tim povodom Zvezda se oglasila putem svog zvaničnog Tviter naloga gde se pohvalila brojem prodatih sezonskih karata:
- Pripremamo se za premijernu utakmicu u sezoni 2025-26!
Sa ponosom možemo da istaknemo da je sezonske karte KK Crvena zvezda obnovilo/kupilo 10.924 navijača crveno-belih. Veliko hvala svim Zvezdašima na poverenju i podršci. Vidimo se u Areni - stoji u objavi Crvene zvezde.
