Kenan je krenuo u prodor tokom druge deonice, nezgodno naskočio, a potom se sa bolnom grimasom na licu uhvatio za levo koleno.

Utakmicu nije nastavio, a dan kasnije u Urgentom centru Srbije obavio je medicinske preglede i magnetnu rezonancu..

Naknadno je potvrđeno da se radi o povredi prednjih ukrštenih ligamenata kolena koja zahteva dužu pauzu, a Zvezda je saopštila da će ''dalja dijagnostika biti sprovedena u narednom periodu'', pa se još uvek sa sigurnošću ne zna koliko će bek crveno-belih odsustvovati sa terena i da li je neophodna hirurška intervencija.

U međuvremenu, Kenan se oglasio na svom Instagram nalogu, gde je poslao optimističku poruku

"Što te ne slomi, učini te snažnijim! Vraćam se još bolji!“, napisao je Kenan i dobio brojne poruke podrške.