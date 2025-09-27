Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa veoma lako su došli do trofeja u SuperKupu Grčke, pošto su u finalu slavili protiv Promiteasa sa 92:83.

Na ovom turniru nije bilo Panatinaikosa, koji se oglasio posle finala.

Panatinaikos je odbio da učestvuje na ovom turniru dok su tu odluku obrazložili činjenicom da imaju poprilično zgusnust raspored i obaveze, pa ne mogu da učestvuju i na tome. Zbog toga su kažnjeni sa 20.000 evra, dok je takođe u razmatranju i to da ne mogu da učestvuju na narednim izdanjima ovog takmičenja.

Posle ovog finala se javio i Panatinaikos.

- Čestitamo na osvajanju titule - napisali su iz Panatinaikosa.

Odmah je usledio i odgovor Olimpijakosa.

- Nije lepo kad vi niste na slavlju s nama - odgovorili su iz Pireja.

