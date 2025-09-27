Olimpijakos odgovorio Panatinaikosu!
VEROVALI, ILI NE! Panatinaikos čestitao Olimpijakosu na trofeju - svi su u šoku!
Košarkaši Olimpijakosa veoma lako su došli do trofeja u SuperKupu Grčke, pošto su u finalu slavili protiv Promiteasa sa 92:83.
Na ovom turniru nije bilo Panatinaikosa, koji se oglasio posle finala.
Panatinaikos - Olimpijakos Foto: Screenshot
Panatinaikos je odbio da učestvuje na ovom turniru dok su tu odluku obrazložili činjenicom da imaju poprilično zgusnust raspored i obaveze, pa ne mogu da učestvuju i na tome. Zbog toga su kažnjeni sa 20.000 evra, dok je takođe u razmatranju i to da ne mogu da učestvuju na narednim izdanjima ovog takmičenja.
Posle ovog finala se javio i Panatinaikos.
- Čestitamo na osvajanju titule - napisali su iz Panatinaikosa.
Odmah je usledio i odgovor Olimpijakosa.
- Nije lepo kad vi niste na slavlju s nama - odgovorili su iz Pireja.
