Kao bomba odjeknula je u petak vest da je najbolji mladi igrač Eurobasketa, Mika Murinen, odlučio da karijeru nastavi u Partizanu.

Talentovani Finac, koji je oduševio javnost sjajnim partijama u dresu reprezentacije Finske na nedavno održanom Evropskom prvenstvu, doneo je potpuno neočekivanu i hrabru odluku. Nije izabrao sigurnost koledža, već je rešio da se oproba na najvećoj evropskoj sceni. Izabrao je Partizan, gde ga očekuje rad sa najtrofejnijim i jednim od najzahtevnijih trenera Evrope - Željkom Obradovićem.

Iznenađujući prelazak Murinena u Partizan analizirao je i finski "YLE". Kontaktirali su finskog trenera i stručnog konsultanta Peku Salminena, koji je istakao da je taletovani Mika doneo pravu odluku.

"Došlo je vreme da Mika počne da igra sa seniorima. Sve ono na čemu mora da radi može da nauči kroz srpsku trenersku školu i igranjem u srpskom klubu. Jeste iznenađujući potez, ali je s druge strane potpuno logičan. Potrebno mu je iskustvo igranja sa odraslima. Mora da nauči kako se iz pojedinačnih situacija gradi celina, kako da svoje ogromne fizičke sposobnosti koristi u odbrani i kako da u svakoj situaciji na najbolji način pomogne timu" rekao je Salminen.

Obradović će mu dati priliku, a na njemu je da je iskoristi. Jedno je sigurno, neće mu biti nimalo lako, ističe Sliminen.

"Srbi su, kada je razvoj igrača u pitanju, zaista u samom vrhu. Oni tačno znaju ko može da postane vrhunski igrač, a ko ne. Mladima daju priliku. Sve zavisi od samog Mike, koliko će igrati i kako. Pogledajte na Jutjubu neki snimak kada daje igračima povratnu informaciju. Nije to baš najlepši rečnik. Ali, on je veoma temperamentan i istovremeno apsolutno neprikosnoven u radu sa igračima".

"Upravo je to pitanje: ko može da izdrži, a ko ne, kada naiđe na trenera stare škole u punom smislu. Ali ako uspe tu, može uspeti bilo gde na svetu. Samo da prihvati lekcije i ne izgubi strpljenje. Težeg mesta neće naći, to je sigurno", dodao je Finac.

Kurir sport