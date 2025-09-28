Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea izgubili su od Tofaša rezultatom 80:78 u prvom kolu šampionata Turske.

Izuzetno bledu partiju prikazao je aktuelni šampion Evrope na startu domaćeg šampionata. Tofaš je od samog starta bio bolji rival i na poluvreme je otišao sa četiri poena prednosti 43:39. Fener je uspeo da nadoknadi zaostatak u nastavku, imao je i sedam poena prednosti u poslednjoj deonici 74:67, ali je Tofaš serijom 7:0 uspeo da se vrati, pa je usledila neviđena drama u finišu.

Na 0.5 sekundi pre kraja Amerikanac Maksvel Luis uhvatio je sjajno dodavnje Tolge Gečima iz auta i postigao koš za pobedu uz zvuk sirene.

Trener Fenera Šarunas Jasikevičijus bio je veoma nezadovaljan nakon šokantnog poraza svog tima.

Na konferenciji za medije istakao je da je mentalni pristup njegovih igrača bio glavni uzrok poraza od Tofaša.

"Ne mogu da kažem da smo ušli u utakmicu sa pravom mentalnom energijom. Ti problemi su detektovani još u pripremnom delu sezone", rekao je Šaras.

"Domaći su na početku bili fizički spremniji i motivisaniji. U drugom poluvremenu smo se popravili i uspeli da se vratimo u igru, a poslednji minut mogao je da ode u bilo čiju korist. Na kraju je pobedu odneo domaćin, što je zasluženo. Mogao bih mnogo toga da kažem, ali u ovoj fazi sezone ovo je dovoljno da znamo gde nam je fokus i na čemu moramo da radimo", dodao je Litvanac.

Kurir sport