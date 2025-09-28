Slušaj vest

Ostali su bez prve zvezde - Ti Džej Šortsa, trenera, promenili gotovo čitav tim ovog leta, ali i dalje igraju sjajno.

Pariz je na startu nove sezone u francuskom šampionatu demonstrirao silu, pošto je na gostovanju ubedljivo savladao Grvelin sa 109:66.

Velike promene u igračkom kadru imalo je najprijatnije iznenađenje u prethodnoj sezoni Evrolige. Ostali su bez sjajnog plejmejkera Ti Džej Šortsa koji je prešao u Panatinaikos, napustili su ih i Mikael Jantunen, Denzel Vord, ali i glavni trener Tijago Spliter, pa su mnogi bili uvereni da će ove sezone biti "vreća za udaranje" u Evroligi. Međutim, sudeći po partijama koje su prikazali u pripremnom periodu i na startu domaćeg prvenstva - ponovo će rivalima zadavati ozbiljne muke.

Tim se promenio, ali igra Pariza i način na koji "melju" rivale nije ni za pedalj. I dalje igraju brzu, atraktivnu, napadačku košarku.

Protiv Gravelina ubacili su čak 109 poena, a utisak je da su mogli da idu i do 130, ali su ipak u završnici "povukli ručnu".

Najefikasniji u trijumfu Parižana bio je Amid Embaj sa 17 poena, dok je Džastin Robinson dodao 16.

Pariz će na startu Evrolige odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope Fenerbahčeom u Istanbulu. Meč je na programu u 19.45, a već u petak čeka ih duel sa Makabijem u Beogradu 21.30.

