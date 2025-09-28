Slušaj vest

Nemački reprezentativac Isak Bonga bio je jedan od najzaslužnijih za to što je ova selekcija osvojila zlato na Eurobasketu, pa je interesovanje za njegove usluge posle Evropskog prvenstva naglo skočilo.

Bonga je ostao veran Partizanu, a u razgovoru za Mozzart sport otkrio je kako ga timovi iz NBA lige nisu ni kontaktirali.

- Ne, bilo je mnogo glasina, ali nikad razgovora sa NBA timovima - rekao je Bonga, pa se osvrnuo na povratak u Beograd:

- Lepo je ponovo biti u Beogradu. Bio je težak turnir, bilo je mnogo dobrih timova koji su napredovali tokom prošlih godina. Dobar je osećaj nakon osvojenog zlata jer je to dokaz uloženog napora i rada koji su nas i doveli do osvajanja Eurobasketa.

Govorio je i o timu Partizana, prvo o prošloj, a zatim i budućoj sezoni.

- Bio je to jedan proces. Bili smo novi tim i tokom godine je bilo momenata u kojima se videlo da smo dobra ekipa i da imamo potencijala. Osvajanje ABA lige je bila velika stvar koja je pokazala da možemo mnogo. Dobra stvar je da su glavni igrači ostali, a da su došli odlični košarkaši poput Šejka (Miltona prim.aut) i Džabarija (Parkera prim.aut). Biće ovo duga, ali uzbudljiva sezona. Svi smo napredovali i mislim da su navijači sa razlogom uzbuđeni - dodao je Bonga.

Dotakao se i finala Eurobasketa kada je odigrao fenomenalan meč protiv Turske.

- Ne bih rekao da sam igrao kao u transu, ali jesam uživao u toj utakmici. Bio je tvrd meč, sa mnogo emocija. Ne obazirem se na svoj učinak, pobeda je bila najvžanija stvar na toj utakmici, a to što sam imao veliki uticaj je samo lep momenat - zaključio je on.

Kurir sport / Mozzart sport

