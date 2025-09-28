- Budžet je kao prošlogodišnji oko 20 miliona evra. Ne smemo da zaboravimo, moram da kažem jednu stvar. Imamo sreću što imamo predsednika države koji jako voli sport. Ne pričam o košarci, već i fudbal, rukomet, odbojka. Srbija nikad nije više ulagala u sport nego u proteklih 10 godina. Rezultati moraju da dođu. Desilo se nekoliko nepredviđenih rezultata, na primer košarkaša, nije to tragedija. To je sport. Dešavaju se čuda - rekao je Drčelić.