Nedavno je predsednik KK PartizanOstoja Mijailović otkrio koliko iznosi budžet crno-belih u sezoni 2025/2026.

Kako je naveo Mijailović, Partizan će u predstojećoj sezoni imati budžet od 27 miliona evra.

Sa druge strane u intervjuu za klupski sajt Zvezde, pedsednik crveno-belih Željko Drčelić, progovorio je o budžetu kluba.

Drčelić je istakao da je budžet Zvezde oko 20 miliona evra, ali nije otrkio tačnu cifru kao Mijailović nedavno:

- Budžet je kao prošlogodišnji oko 20 miliona evra. Ne smemo da zaboravimo, moram da kažem jednu stvar. Imamo sreću što imamo predsednika države koji jako voli sport. Ne pričam o košarci, već i fudbal, rukomet, odbojka. Srbija nikad nije više ulagala u sport nego u proteklih 10 godina. Rezultati moraju da dođu. Desilo se nekoliko nepredviđenih rezultata, na primer košarkaša, nije to tragedija. To je sport. Dešavaju se čuda - rekao je Drčelić.

