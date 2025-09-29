Dubai dočekuje Partizan, a evo ko je favorit na toj utakmici prema oceni poznatih svetskih kladionica.
PARTIZAN GOSTUJE DUBAIJU NA STARTU EVROLIGE: Pojavile se kvote koje niko nije očekivao!
To će ujedno biti i prvi meč Partizana u sezoni 2025/2026.
Iako je ranije najavljeno da bi Dubai mogao da bez pet važnih igrača dočeka Partizana, to nije uticalo na odluku poznatih svetskih kladionica.
Naime, uprkos većem iskustvu u Evroligi koje poseduje Partizan u odnosu na debitanta iz Dubaija, kladionice su ipak dale prednost Dubaiju.
Kvota na pobedu Dubaija iznosi 1.80, dok je kvota na pobedu Partizana 2.05.
