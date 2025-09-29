Slušaj vest

Košarkaši Partizana u utorak od 18.00 gostuju Dubaiju na startu Evrolige.

To će ujedno biti i prvi meč Partizana u sezoni 2025/2026.

Detalji sa utakmice Partizan - Panatinaikos Foto: Printscreen

Iako je ranije najavljeno da bi Dubai mogao da bez pet važnih igrača dočeka Partizana, to nije uticalo na odluku poznatih svetskih kladionica.

Naime, uprkos većem iskustvu u Evroligi koje poseduje Partizan u odnosu na debitanta iz Dubaija, kladionice su ipak dale prednost Dubaiju.

Kvota na pobedu Dubaija iznosi 1.80, dok je kvota na pobedu Partizana 2.05.

Ne propustiteKošarkaCRNO-BELI OTPUTOVALI U DUBAI: Murinena nema u sastavu za prvi meč Partizana, evo ko je sve prijavljen za narednu sezonu Evrolige!
IMG-20250912-WA0083.jpg
KošarkaISAK BONGA ODLAZI U NBA LIGU?! Nemac se oglasio i otkrio sve detalje: Navijači Partizana su ovo čekali da čuju!
Isak Bonga KK Partizan
KošarkaKADA MIKA MURINEN DEBITUJE U PARTIZANU? Stigao je u Beograd, ali prvo kolo Evrolige sigurno preskače!
Mika Murinen
Košarka"AKO USPE U PARTIZANU, MOŽE BILO GDE NA SVETU" Finci o dolasku Murinena u Beograd: Teže mesto nije mogao da izabere, to je sigurno! Pogledajte na Jutjubu...
Mika Murinen

BONUS VIDEO:

Slavlje igrača Partizana posle pobede nad PAOK Izvor: Kurir