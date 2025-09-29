Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpiju Milano u utorak od 20.00 u Beogradskoj areni na startu Evrolige.

Ako je suditi prema ocenama svetskih kladionica, Zvezda je veliki favorit u utorak veče.

Foto galerija iz Arene

Naime, kvota na pobedu Zvezde iznosi 1.59, dok je kvota na trijumf Milana 2.45.

Kladionice kažu da će Zvezda pobediti u utorak, ali treba biti oprezan, jer papir je jedno, a realnost utakmice nešto potpuno drugo.

Milano je ipak zadržao kostur tima iz prošle sezone, dok je Zvezda mnogo promenila i neće joj biti lako da odmah na startu "klikne". Tu treba uračunati i prvi meč u sezoni pred "delijama", uz neizbežan pritisak pobede.

