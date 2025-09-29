Pojavile se kvote za meč Crvene zvezde i Olimpije Milana.
ko će pobediti na startu?
SENZACIONALNA KVOTA NA CRVENU ZVEZDU PROTIV MILANA: Dileme nema, evo ko je favorit!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpiju Milano u utorak od 20.00 u Beogradskoj areni na startu Evrolige.
Ako je suditi prema ocenama svetskih kladionica, Zvezda je veliki favorit u utorak veče.
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Naime, kvota na pobedu Zvezde iznosi 1.59, dok je kvota na trijumf Milana 2.45.
Kladionice kažu da će Zvezda pobediti u utorak, ali treba biti oprezan, jer papir je jedno, a realnost utakmice nešto potpuno drugo.
Milano je ipak zadržao kostur tima iz prošle sezone, dok je Zvezda mnogo promenila i neće joj biti lako da odmah na startu "klikne". Tu treba uračunati i prvi meč u sezoni pred "delijama", uz neizbežan pritisak pobede.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši