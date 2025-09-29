Slušaj vest

Novi plejmejker Crvene zvezdeDevonte Grejem otkrio je da mu Beograd nije bio među prvim na listama želja za novu sredinu.

Američki košarkaš je bez razmišljanja rekao da bi voleo da je i dalje član nekog tima u NBA ligi:

1/5 Vidi galeriju Najzvučnije pojačanje Zvezde ovog leta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Cole Burston / Getty images / Profimedia

- Uzmi ono što ti se pruža. Očigledno, voleo bih da sam sada u NBA. Ipak, sada sam ovde i živim u momentu. Ako me put ponovo odvede tamo, super. Ako ne, uživaću ovde - iskren je 30-godišnjak u razgovoru za "Eurohoops".

Grejem uverava javnost da ga najviše interesuje uspeh ekipe i rezultati,a tek da da je u drugom planu individualni učinak.

- Pre svega da ostanem zdrav i da dobijemo što više mečeva. Neću pokušavati da postižem 20 poena u proseku i uzimam sve šuteve, samo želim da pobeđujem - rekao je Grejem.

Grejem zbog povrede nije mogao da odigra utakmice na Kritu i na turniru u Beogradu.

BONUS VIDEO: