Košarkaši Olimpije Milano pobedili su Brešu sa 90:76 i tako odbranili trofej u Superkupu Italije pred početak Evrolige i duplo kolo u Beogradu.

Najefikasniji u timu Etorea Mesine bio je Džoš Nibo sa 18 poena. Kvin Elis je dodao 12, a po 11 su imali Zek Ledej i Đanpaolo Rići.

Tokom celog toka meča košarkaši iz Milana su imali prednost, dok su utakmicu prelomili krajm trećeg perioda, kada su otišli na dvocifrenu razliku, na šta Breša nije imala odgovor.

"Manekeni" 30. septembra od 20 časova gostuju Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni, a onda 2. oktobra od 20.30 Partizanu.

STEFAN BIRČEVIĆ O NEUSPEHU NAŠIH KOŠARKAŠA NA EVROPSKOM: Vreme je za smenu generacija, Bogdanova povreda bila je ključna, ali moramo da izvučemo još sa njima Izvor: Kurir televizija