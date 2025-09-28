Slušaj vest

Košarkaši Valensije osvojili su svoj drugi trofej Superkupa Španije, pošto su u spektakularnom finalu u Malagi savladali Real Madrid rezultatom 98:94.

Ključ trijumfa bio je u rukama Serhija De Laree i Kemrona Tejlora, koji su u završnici prelomili utakmicu.

De Larea je preuzeo odgovornost kada je bilo najteže – sa linije penala bio je savršen (8/8 u finišu), a meč je završio sa 21 poenom, što mu je donelo i priznanje najkorisnijeg igrača Superkupa.

Tejlor, bivši igrač Unikahe, ponovo je pokazao koliko znači u velikim mečevima. Ubacio je 17 poena i dodao 4 asistencije, a posebno je odjeknuo njegov koš uz faul u trenutku kada je Real prišao na posed zaostatka.

U redovima Valensije istakao se i Nejt Rivers, koji je svih svojih 12 poena postigao u prvom poluvremenu i tako održao tim u egalu dok Real nije krenuo u nalet.

Kod Madriđana su najbolji bili Mario Hezonja i Fakundo Kampaco. Hrvat je meč završio sa 19 poena i 7 skokova, dok je bivši plej Crvene zvezde u finišu vukao svoj tim, ali njegovi poeni nisu bili dovoljni da se izbegne poraz.

