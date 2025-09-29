Slušaj vest

Košarkaš Milana, Zek Ledej, rešio je da promeni imidž pred start nove sezone.

Momak koji je bio prepoznatljiv po svojoj karakterističnoj frizuri, iznenadio je sve promenom izgleda. Odustao je od podizanja kose nagore i odlučio da u novu sezonu uđe sa kikicama.

Zek Ledej
Foto: Simone Lucarelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Milano je u nedelju osvojio Superkup Italije, pošto je u finalu u "Unipol forumu" rutinski savladao Brešu rezultatom 90:76, a Ledej je meč završio sa 11 poena i pet skokova.

Bivši as Partizana u utorak će sa svojim timom odmeriti snage sa Zvezdom u prvom kolu Evrolige, a dva dana kasnije očekuje ga okršaj protiv Partizana. Oba meča igraju se u Beogradskoj areni.

