Košarkaši Milana u nedelju su osvojili Superkup Italije, pošto su u finalu savladali Brešu rezultatom 90:76, a trener italijanskog tima Etore Mesina na ovom meču nije mogao da računa na svoje veliko letnje pojačanje, srpskog reprezentativca Marka Gudurića.

Doskorašnji as Fenerbahčea zbog problema sa povredom još uvek čeka debi u dresu Milana. Podsetimo, Mesina je sredinom septembra otkrio da se Gudurić vratio sa Eurobasketa sa ozbiljnim tendonitisom, ali nije iznosio precizne informacije o dužini pauze.

Milano na startu nove sezone Evroligi očekuju okršaji sa večitima u Beogradu. U utorak će odmeriti snage sa Crvenom zvezdom, a dva dana kasnije sledi duel sa Partizanom u Beogradskoj areni.

Pred put na teška gostovanja u prestonicu Srbije Mesina je dao nove informacije o stanju Gudurića.

"Biće sa nama na narednim gostovanjima, ako sve bude u redu moći ćemo da računamo na njega u evroligaškom debiju", otkrio je iskusni košarkaški stručnjak.

