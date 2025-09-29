Slušaj vest

Reprezentativac Francuske Frenk Nilikina napustio je Partizan i prešao u redove grčkog Olimpijakosa, a njegov iznenađujući transfer nije se dopao saigraču iz reprezentacije i dobrom prijatelju - Matijasu Lesoru.

Pošto je Olimpijakos zvanično potvrdio dolazak Nilikine, centar ljutog rivala Panatinaikosa rešio je da "pecne" svog saigrača iz nacionalnog tima.

"Pravi grad, pogrešne boje. Dobro došao u Atinu, Frenk", napisao je na svom Instagram storiju Lesor.

Objava Lesora na Instagramu Foto: Screenshot

Nilikina je prošle sezone sa Partizanom osvojio ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije, a u Evroligi je beležio 6,1 poen, 1,5 skokova i 1,7 asistencija prosečno po meču.

Podsetimo, po završetku prethodne sezone spekulisalo se da će Francuz napustiti crno-bele, ali sredinom avgusta Nilikina je ipak potpisao novi ugovor sa Partizanom do 2027. godine, međutim, umesto crno-belog nosiće crveno-beli dres, a Partizan je od Olimpijakosa dobio 300.000 evra na ime obeštećenja.

Kurir sport