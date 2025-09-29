„Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voleli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato. Mi moramo da verujemo u sebe, da imamo motivaciju i da igrači budu motivisani kao što su bili prethodnih dana na treningu, a ja imam veliko poverenje u igrače. Naravno, ne mogu a da ne pomenem naše navijače. Oni su ti koji nas vode i uvek im se zahvalim na tome što rade za nas. Oni su već u pripremnom periodu napravili spektakl, tako da znamo šta nas očekuje u toku sezone.“