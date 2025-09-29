CRNO-BELI ZNATNO OSLABLJENI KREĆU U NOVU EVROLIGAŠKU SEZONU! Željko Obradović pred Dubai pričao o navijačima - njegove reči će raspametiti Grobare!
U utorak od 18 časova košarkaši Partizana protiv Dubaija igraju prvu utakmicu u novoj sezoni Evrolige. To je prvi meč duplog kola, jer dva dana kasnije, Parni valjak dočekuje Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni od 20.30 časova.
Iza crno-belih se nalazi pripremni period tokom kog su odigrali šest test utakmica u Italiji, Beogradu i Australiji. U sastavu Partizan zbog povrede biti Mario Nakić, kao i Mika Murinen koji je ostao u prestonici Srbije, nakon što je doputovao u subotu popodne.
Pred početak Evrolige, trener Partizana Željko Obradović je izjavio:
„Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voleli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato. Mi moramo da verujemo u sebe, da imamo motivaciju i da igrači budu motivisani kao što su bili prethodnih dana na treningu, a ja imam veliko poverenje u igrače. Naravno, ne mogu a da ne pomenem naše navijače. Oni su ti koji nas vode i uvek im se zahvalim na tome što rade za nas. Oni su već u pripremnom periodu napravili spektakl, tako da znamo šta nas očekuje u toku sezone.“