Nova sezona - nova pravila!

Evroliga je pred start nove sezone objavila novi pravilnik vezan za suđenje na utakmicama.

Uvedeno je nekoliko značajnih izmena kako bi se unapredilo suđenje u najelitnijem evropskom takmičenju.

Igrači više neće dobijati upozorenje za simuliranje faulova, već nakon prvog "flopinga" ide tehnička greška, treneri će biti momentalno isključeni ukoliko kroče na teren, a značajne promene imaćemo i u korišćenju "Instant Replay" tehnologije.

Simuliranje faulova

Sudije više neće davati usmena upozorenja pre dosuđene tehničke greške za neprimereno ponašanje i simuliranje, već odmah sledi oštra kazna. Dakle, ko se bude "bacakao" bez razloga i prigovarao na odluke arbitara istog momenta će dobiti tehničku.

Upozorenja će i dalje dobijati za odugovlačenje sa nastavkom igre nakon tajm-auta, mahanje rukom ispred lica šutera, neprimereno ometanje protivnika prilikom šuta.

Atamanova podvala

Evroliga je odlučila da spreči i čuvenu "Atamanovu podvalu". Podsetimo, Turčin je u više navrata zloupotrebljavao košarkaška pravila i uletao u teren u trenutku kada bi protivnik imao priliku da poentira iz kontre. Sudije su bile prinuđene da prekinu igru i dodele tehničku Atamanu. Kako bi sprečila ovakve prljave trikove, Evroliga je rešila da pooštri pravila. Sada će treneri koji uđu na teren automatski biti isključeni sa meča. Dakle, ukoliko Ataman ponovo odluči da prekine igru na ovakav način, moraće pravo u svlačionicu.

Video tehnologija

I koršićenje "Instant Replay Syistem" tehnologije (IRS) biće dodatno unapređeno o novoj sezoni Evrolige, pa će tako prekoračenje osam sekundi za prelazak na drugu polovinu terena moći da se proveri uz pomoć video tehnologije u poslednja dva minuta utakmice i tokom produžetka. Međutim, to će biti moguće samo u slučaju kada je prekršaj dosuđen.

Evroliga je očito odlučila da uvede ovo pravilo kako bi se sprečile greške poput one koju su arbitri napravili na meču između Crvene zvezde i Barselona. Zvezda je tada bila žestoko oštećena u finišu meča, pošto su sudije, mimo pravila, naknadno dosudile kasni prelazak Zvezde na polovinu protivnika i tako pomogli Kataloncima da dođu do trijumfa.

Sudije sada mogu koristiti video tehnologiju i kako bi utvrdili tačan identitet igrača koji je napravio faul, ukoliko postoji sumnja da je dosuđen pogrešnom igraču.

Kurir sport