Slušaj vest

Sprema se zemljotres u Evroligi! Prema rečima izvršnog direktora Paulijusa Motiejunasa izraelski klubovi mogli bi da budu izbačeni takmičenja ove sezone.

Mnogo toga zavisiće i od odluke koju bude donela UEFA pošto strani mediji već danima pišu da će timovi iz Izraela da budu izbačeni iz svih fudbalskih takmičenja.

- To je teško pitanje i uvek pokušavamo da izbegnemo ta politička pitanja. Očigledno je da analiziramo situaciju. Naša taktika i pristup ovakvim problemima je uvek bila da pratimo druge sportske organizacije i lige, tako da ćemo to i uraditi. Pratićemo situaciju i reagovaćemo - rekao je Motiejunas, pa dodao:

- UEFA je fudbal, hajde da vidimo kako će to da se proširi. Ali, kada neka velika takva organizacija donese odluku, onda to ima uticaj na druge. Ne znači to da će jedni da donesu odluku i da ćemo mi odmah da pratimo, ali ako druge sportske organizacije reaguju, čak i ako UEFA reaguje, onda ćemo pričati sa klubovima. Za nas je najvažnija bezbednost igrača, timova i navijača. To nam je najbitnije.

U ovom trenutku u Evroligi se nalaze dva izraelska kluba - Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv. Za Hapoel igra i najskuplji košarkaš takmičenja, Vasilije Micić, te je veliko pitanje šta će biti sa njim ako se donese ova odluka.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Micić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Sada mu ne preostaje ništa drugo osim da čeka rasplet situacije...

BONUS VIDEO: