Slušaj vest

Nova sezona Evrolige počinje u utorak, a jedan od glavnih favorita i ove godine je atinski Panatinaikos.

Grčki tim će otvoriti sezonu na svom terenu protiv Bajerna, ali neće biti kompletni.

Ekipa Ergina Atamana bila je vrlo aktivna na tržištu tokom leta, dovodeći nekoliko velikih pojačanja, ali u prvom meču neće moći da računa na jednog od ključnih igrača – Džedija Osmana.

Turski reprezentativac blistao je na Evrobasketu, gde je Turska osvojila drugo mesto, ali je tokom turnira zadobio povredu. Iako je igrao do kraja turnira, povreda ga i dalje sputava, pa neće biti spreman za start Evrolige.

Ipak, Panatinaikos ostaje favorit u utakmici protiv Bajerna, iako nema Osmana.

Ne propustiteKošarkaLUDILO! KONTROVERZNI VLASNIK PANATINAIKOSA ŽELI NIKOLU JOKIĆA U ATINI: Otkriveno sve nakon Eurobasketa!
Nikola Jokić, Eurobasket 2025
KošarkaATAMAN NASTAVLJA PO STAROM! Prepotentni Turčin nije naučio lekciju: Busao se u grudi pred finale Eurobasketa, pa dobio šamrčinu! Opet potcenjuje sve oko sebe!
Ergin Ataman
KošarkaDIVLJAO NA KONFERENCIJI, PA POPIO SUSPENZIJU! Ergin Ataman kažnjen zbog haosa - evo koliko će morati da plati!
Ergin Ataman
KošarkaGRKI KOŠARKAŠKI "RAT" JE ZAVRŠEN, ALI JE NASTAVLJENO VAN TERENA! Ataman napao Furnijea, pa izjurio sa konferencije! Tenzije se ne smiruju...
Ergin Ataman

Ergin Ataman izjava pred Srbiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić