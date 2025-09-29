Slušaj vest

Nova sezona Evrolige počinje u utorak, a jedan od glavnih favorita i ove godine je atinski Panatinaikos.

Grčki tim će otvoriti sezonu na svom terenu protiv Bajerna, ali neće biti kompletni.

Ekipa Ergina Atamana bila je vrlo aktivna na tržištu tokom leta, dovodeći nekoliko velikih pojačanja, ali u prvom meču neće moći da računa na jednog od ključnih igrača – Džedija Osmana.

Turski reprezentativac blistao je na Evrobasketu, gde je Turska osvojila drugo mesto, ali je tokom turnira zadobio povredu. Iako je igrao do kraja turnira, povreda ga i dalje sputava, pa neće biti spreman za start Evrolige.

Ipak, Panatinaikos ostaje favorit u utakmici protiv Bajerna, iako nema Osmana.