Nasušna potreba Partizana za centrom mogla bi uskoro da bude stvar prošlosti.

 Kako prenose pojedini insajderi, crno-beli su naciljali Kajlora Kelija, nekadašnjeg centra Los Anđeles Lejkersa.

Keli ima 28 godina i visok je 213 centimetara. Ima i iskustvo u Evropi, pošto je nastupao za London Lajonse, Baken Bers iz Danske i italijanski Trst.

Keli je igrao u nekoliko timova u razvojnoj ligi, da bi debitovao u NBA u Dalasu ove godine. U kratko vreme je upisao nekoliko nastupa i za Nju Orleans, dok je samo na papiru bio član Los Anđeles Lejkersa.

Lejkersi su ga nedavno otpustili, pa bi mogao put Beograda.

Njegova glavna odlika je odbrana, pa je tako prošle sezone izabran u najbolju defanzivnu petorku razvojne NBA Dži lige. Tu nagradu je dobio najviše zahvaljujući tome što je bio najbolji bloker lige.

Ukoliko se pokaže tačnim informacija da Keli stiže, crno-beli bi rešili jedan od trenutno dva goruća problema kada je roster u pitanju. Pored centra, drugi je, pozicija beka posle odlaska Frenka Nilikine.

