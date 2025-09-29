Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpiju Milano u utorak od 20.00 na startu Evrolige u Beogradskoj areni.

Zvezda je u sezoni 2024/2025 u oba meča doživela poraz od Milana, a onaj u Areni u finišu regularnog dela, u mnogome je pokvario dalje planove Zvezde.

Olimpija Milano - Bajern Foto: EPA-EFE/Roberto Bregani

Podatak da Zvezda na svom parketu nije pobedila Milano od 2018. godine, ne uliva nadu navijačima crveno-belih pred okršaj u utorak.

Zvezda na svom terenu ima pet vezanih poraza, a poslednji put je savladala Italije pred svojim navijačima devetog februara 2018. godine - 100:89.

Od sedam mečeva na svom parketu, Zvezda ima dva trijumfa i pet poraza protiv Olimpije Milano.

Prvi međusobni susret odigrali su 17. novembra 2016. godine kada je Zvezda slavila sa 83:70.

