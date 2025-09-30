Crvena zvezda - Olimpija Milano, utorak 20.00.
EVO GDE MOŽETE GLEDATI PRENOS MEČA CRVENA ZVEZDA - OLIMPIJA MILANO: Sve je spremno za početak Evrolige!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u utorak Olimpiju Milano od 20.00 u Beogradskoj areni na startu Evrolige.
Zvezda više od sedam godina ne zna za trijumf protiv Milana u Beogradu, a večeras će biti lišena pomoći Devonte Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzee Kenana i Dejana Davidovca.
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
Biće ovo ujedno i prvi meč Zvezde u sezoni 2025/2026, a posle Milana ih kroz dva dana čeka gostovanje u Minhenu protiv Bajerna.
Utakmicu između Crvene zvezde i Olimpije Milano možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 od 20.00.
