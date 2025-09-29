- Sa velikom tugom objavljumeo da nas je u petak 26.09 napustio naš trener Dragan TIjanić - TIki. Tijanić je poečo sa radom u klubu davne 1993. godine i učestvovao u radu sa skoro svim generacijama u OŠ Pavle Savić. Njegov odlazak je nenadoknadiv za porodicu ŠKK Zvezdara. Ovim putem želimo da izjavimo najdublje saučešće njegovoj porodici. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni - stoji u objavi ŠKK Zvezdara.