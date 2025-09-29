Slušaj vest

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i igrač Los Anđeles Klipersa Bogdan Bogdanović - podelio je tužne vesti.

Naime, poznati srpski košarkaši trener Dragan Tijanić preminuo je u 71. godini.

- Sa velikom tugom objavljumeo da nas je u petak 26.09 napustio naš trener Dragan TIjanić - TIki. Tijanić je poečo sa radom u klubu davne 1993. godine i učestvovao u radu sa skoro svim generacijama u OŠ Pavle Savić. Njegov odlazak je nenadoknadiv za porodicu ŠKK Zvezdara. Ovim putem želimo da izjavimo najdublje saučešće njegovoj porodici. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni - stoji u objavi ŠKK Zvezdara.

Naš kapiten, koji se oporavio od povrede zadobijene na Evropskom prvenstvu u Letoniji, javio se na Instagramu i napisao:

Bogdan Bogdanović stori Instagram Dragan Tijanjić
Foto: Printscreen/Instagram/bogdanbogdanovic

- Počivaj u miru, Tiki - napisao je Bogdanović koji je pokazao da će Zvezdara i trener TIjanić večno ostati u njegovom srcu.

