BOGDAN BOGDANOVIĆ PODELIO TUŽNE VESTI: Preminuo poznati srpski trener!
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i igrač Los Anđeles Klipersa Bogdan Bogdanović - podelio je tužne vesti.
Naime, poznati srpski košarkaši trener Dragan Tijanić preminuo je u 71. godini.
- Sa velikom tugom objavljumeo da nas je u petak 26.09 napustio naš trener Dragan TIjanić - TIki. Tijanić je poečo sa radom u klubu davne 1993. godine i učestvovao u radu sa skoro svim generacijama u OŠ Pavle Savić. Njegov odlazak je nenadoknadiv za porodicu ŠKK Zvezdara. Ovim putem želimo da izjavimo najdublje saučešće njegovoj porodici. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni - stoji u objavi ŠKK Zvezdara.
Naš kapiten, koji se oporavio od povrede zadobijene na Evropskom prvenstvu u Letoniji, javio se na Instagramu i napisao:
- Počivaj u miru, Tiki - napisao je Bogdanović koji je pokazao da će Zvezdara i trener TIjanić večno ostati u njegovom srcu.
