Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.00 otvaraju novu sezonu utakmicom u Beogradskoj areni protiv Olimpije Milano.

Iako je danima unazad bilo najavljivano da Marko Gudurić zbog povrede neće igrati protiv Zvezde, trener Milana Etore Mesina, najavio je veliki preokret za utorak:

Iskusni košarkaš turskog Fenerbahčea Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-ag / imago sportfotodienst / Profimedia

- Treniraće u ponedeljak. Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, putovaće u Beograd i debitovati u utorak. Imamo dosta igrača. Rotiraćemo, deliti utakmice, praviti balans… Neće biti lako, ali to je ključ sezone. Svim evroligašima je isto - rekao je Mesina.

Gudurić je ovog leta nakon titule šampiona Evrope sa Fenerbahčeom odlučio da napusti Tursku i pored ponude Zvezde, na kraju izabere Milano kao svoju novu destinaciju.

Sferopulos.jpg

