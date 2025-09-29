Poznato da li Marko Gudurić igra protiv Crvene zvezde.
MARKO NE STIŽE KASNO U BEOGRADSKU ARENU: Loša vest za Crvenu zvezdu!
Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.00 otvaraju novu sezonu utakmicom u Beogradskoj areni protiv Olimpije Milano.
Iako je danima unazad bilo najavljivano da Marko Gudurić zbog povrede neće igrati protiv Zvezde, trener Milana Etore Mesina, najavio je veliki preokret za utorak:
- Treniraće u ponedeljak. Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, putovaće u Beograd i debitovati u utorak. Imamo dosta igrača. Rotiraćemo, deliti utakmice, praviti balans… Neće biti lako, ali to je ključ sezone. Svim evroligašima je isto - rekao je Mesina.
Gudurić je ovog leta nakon titule šampiona Evrope sa Fenerbahčeom odlučio da napusti Tursku i pored ponude Zvezde, na kraju izabere Milano kao svoju novu destinaciju.
