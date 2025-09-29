Slušaj vest

Denver Nagetsi organizovali su dan druženja sa medijima.

Pred kamerama se našao i najbolji igrač ovog tima, ali i šire, Nikola Jokić.

Jedno od pitanja koje je interesovalo ceo svet jeste pitanje njegovog ostanka u Denveru. Na pitanje, da li planira novi ugovor sa Nagetsima, Jokić je odgovorio.

„Ne razmišljam o tome, ugovori dolaze kao nagrada, posebno sa saleri. Moj plan je da ostanem u Denveru do kraja, da budem Nagets zauvek.“

Jokić je pričao o sezoni koja dolazi, a u kojoj će Denver izgledati drugačije.

"Definitivno je promenjen tim. Neko me je pitao na kraju prošle sezone da li možemo da osvojimo titulu. Ova sezona je nova prilika da se osvoji titula. Došli su novi igrači, otišli su Vlatko, Dario. Moram da nađem nove prijatelje. Imamo nove momke, tu je opet Braun, tu je Jonas. Probaćemo da uradimo nešto. Daću sve od sebe da budem bolji lider, da pomognem momcima i van terena čak i više."