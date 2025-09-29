Slušaj vest

Srpski košarkaš i bivši as Crvene zvezdeFilip Petrušev osvrnuo se na svoj odlazak iz redova kluba sa Malog Kalemegdana.

Petrušev je istakao da ne želi da priča o razlozima odlaska iz Zvezde, a oni postoje:

Filip Petrušev Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

- Svašta se dešavalo. Neću iznositi detalje jer stvarno želim svima svu sreću ove sezone u Evroligi. Na kraju mi se svideo projekat Dubaija. U razgovoru sa trenerom o ciljevima, sve mi je leglo. Fokus je na košarci, a organizacija je na nivou NBA. Trenutno sam presrećan ovde, videćemo kako će sezona izgledati - rekao je Petrušev za "Mozzart sport".

Petrušev će u utorak dočekati Partizana na startu Evrolige od 20.00.

