Filip Petrušev javno o odlasku iz Crvene zvezde.
progovorio
PETRUŠEV IZNERVIRAO "DELIJE" SVOJOM NOVOM IZJAVOM: Evo šta je rekao o Crvenoj zvezdi i svom odlasku iz kluba!
Srpski košarkaš i bivši as Crvene zvezdeFilip Petrušev osvrnuo se na svoj odlazak iz redova kluba sa Malog Kalemegdana.
Petrušev je istakao da ne želi da priča o razlozima odlaska iz Zvezde, a oni postoje:
Filip Petrušev Foto: Starsport/Peđa Milosavljević
- Svašta se dešavalo. Neću iznositi detalje jer stvarno želim svima svu sreću ove sezone u Evroligi. Na kraju mi se svideo projekat Dubaija. U razgovoru sa trenerom o ciljevima, sve mi je leglo. Fokus je na košarci, a organizacija je na nivou NBA. Trenutno sam presrećan ovde, videćemo kako će sezona izgledati - rekao je Petrušev za "Mozzart sport".
Petrušev će u utorak dočekati Partizana na startu Evrolige od 20.00.
